Jelena Karleuša stigla je na snimanje Pinkovih zvezda, pa otkrila da je videla Zoricu Brunclik, te otkrila kako izgleda.

- Videli smo se juče na video pozivu i mnogo je lepo izgledala. Jedva čekam da se vrati i želim joj brzo ozdravljenje. Ona zaslužuje sve najbolje i da se vrati, jer ovo takmičenje nije isto bez nje. Kemiš je super lik, ali on nije neko ko je decenijama ispred kamera, to je ona.

Jelena je otkrila i male detalje sa snimanja, da Kemiš svaki put zaplače kada neko od kandidata peva pesmu Zorice Brunclik.

- Ne, ne. Oni su sve vreme u dosluhu kada je reč o žiriranju, oni su možda i najlepša ljubavna priča na ovim prostorima jer to nisam videla, da se neko toliko iskreno voli. Svaki put kada neko peva od takmičara pesmu od Zorice, Kemiš plače, to sam videla. Jako je to sve romantično, i tužno, i dirljivo. Kažem, nikad nisam videla toliku ljubav, on je toliko voli, ako je išta lepo moglo da se desi Zorici u životu, to je da ima jednog muškarca kao što je Kemiš. To bih poželela svakoj ženi, da je voli kao Kemiš Zoricu.

Na kraju se zahvalila i Stoji na lepim rečima, pa pomenula sve koji su joj sa estrade zabili "nož u leđa".

- Stoji hvala, divan, lojalan, odan čovek i prijatelj. Ne menja se kako vetar duva. Na estradi ima mnogo lažnih, neiskrenih ljudi, i ja sam se milion puta opekla, ali ono što mogu da kažem je da svakom kome sam mogla da pomognem, pomogla sam, nikome nisam zabila nož u leđa. Ja opraštam sve svima.

