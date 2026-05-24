Pevačica Vesna Đogani i njen suprug Đole Đogani važe za jedan od najangažovanijih estradnih parova, a kako kažu, nastupi im ne manjkaju ni posle više od dve decenije karijere.

Govoreći o poslu, Vesna je istakla da publika prepoznaje iskrenost i pesme koje traju godinama.



- Prati nas titula da radimo iz vikenda u vikend. Kad idem avionom uvek sam laganija. Mlađe kolege koje danas slabije rade, svi se plaše, velika je kriza i ovi ratovi su svašta napravili. Mi imamo mnogo pesama iza nas, 25 godina karijere, obrni i okreni imamo pesme koje traju i mlađa publika to zaista voli. Ima mnogo mojih kolega koji su uobraženi, pa ih ljudi vole, ali mislim da to ne utiče na publiku. Publika te jednostavno voli ili ne voli. Da bi neko trajao mora da postoji faktor iks. To je neka tajna uspeha. Đole je usput i dobar menadžer - rekla je Vesna.

Vesna Đogani je otvoreno govorila i o odnosu sa suprugom Đoletom, priznajući da ni njihov brak nije bez nesuglasica.

- Ima dana i kad je kod nas kiša, postoje i svađe, kao i kod svakoga u braku. Kod nas na Balkanu je to tako, da se sve gura pod tepih, ali ne treba tako. Problem u braku mora da se reši.

Pevačica se dotakla i komentara Slađe Delibašić, koja je ranije izjavila da joj je Vesna "smešna", ali nije želela previše da polemiše.

- Nju ne bih komentarisala i to što je rekla da sam smešna. To ne komentarišem, svako ima pravo da misli šta želi. Mene ništa ne pogađa, ni men, ni Đoleta i kod nas nema prostora za bilo kakav utisak o meni koji je pogrešan, jer smo mi na mrežama onakvi kakvi smo i u prirodi. Pa se ljudi ni ne iznenađuju ni sa čim kada smo mi u pitanju.

