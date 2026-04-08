Devojčica M. S. (16), iz Mošorina kod Titela , pronađena je mrtva u kupatilu svoje porodične kuće. Nesrećna devojčica je navodno preminula od strujnog udara, a kako su tada pričali meštani za beogradske medije, njoj je upala pegla za kosu u vodu, usled čega je došlo do tragedije!

Majka je pronašla svoju ćerku bez znakova života u kadi u kupatilu tog kobnog maja 2021. Reč je o tragediji koja je zauvek obeležila ovaj kraj i danas je tema razgovara meštana. Devojčica je tada hitno dovezena u Dom zdravlja u Titelu, međutim, lekari su mogli samo da konstatuju smrt. Prema prvim informacijama, devojčica je nastradala usled strujnog udara. Međutim, poznanici porodice otkrli su tada još strašniju pozadinu nesreće.

- Nju je udarila struja u kupatilu, a ono što svi pričaju jeste da joj je upala pegla za kosu ili fen u kadu. Nekako se pegla izmakla i upala. Zatim je došlo do strujnog udara. Nerećna devojčica nije imala šanse… Svi smo veoma pogođeni jer poznajemo njenu porodicu - navodila je tada jedna poznanica, koja je želala da bude anonimna, i dodala je:

- Ta porodica je veoma cenjena u selu, svi ih dobro poznaju. Imaju ribnjake u Mošorinu, i uglavnom se bave ribom, tako zarađuju. Dobrostojeći su. Došli su iz Hrvatske devedesetih godina, bežeći od rata, i sad ovakva tragedija da im se dogodi. Devojčicin deda je bio baš dobrostojeći nekada, a kada su došli ovde u Mošorin, on je napravio prve ribnjake. Dobro im ide posao. Deca imaju sve što požele… To je strašno, M. S. je sve pruženo i sada ovako nešto da se dogodi… Sve nas je pogodila ova tragedija - kazala je tada sagovornica.

Prema rečima meštanke, M. S. je bila dobra i kulturna devojčica i svi su je voleli.

-To je jedna predivna porodica. Pored nje imaju još jednu ćerku i sina. Dobra su im sva deca, kulturna i pametna. M. S. znam odmalena, uvek se lepo javljala, i zaista za celu porodicu imam samo reči hvale - zaključuje meštanka Mošorina.

Meštani kažu da se porodica ove devojčice i do danas nije oporavila od šoka zbog neviđene tragedije koja ih je zadesila.

BONUS VIDEO