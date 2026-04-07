Zdravko Čolić je održao koncert u sarajevskoj Zetri, a isti će ostato upamćen po neverovatnim emocijama i evergrin hitovima.

Ipak, jedan poseban trenutak potpuno je oduševio publiku.

U prvim redovima našla se pevačica Slađana Mandić, koja je mamila poglede besprekornim modernim stajlingom, zablistavši u crnom korsetu i širokim farmerkama. Nije skidala osmeh sa lica dok je uživala u muzici, a onda se desio vrhunac večeri.

Tokom izvođenja kultne numere "Ti i ja smo južnjaci", Čola je pozvao Slađanu da mu se pridruži na bini, što je publika odmah nagradila gromoglasnim aplauzom.

Prizor na sceni raznežio je sve prisutne, Zdravko Čolić je koleginicu nežno grlio tokom pesme, a zatim joj je kao pravi kavaljer poljubio ruku i obraz.

Pevačica se istopila od sreće

Slađana je vidno uživala u svakom sekundu i s osmehom pevala stihove koje je cela dvorana horski pratila.

Ovaj najlepši detalj sa sarajevskog koncerta pevačica je objavila i na svom Instagram profilu, uz dirljive reči posvećene slavnom pevaču.

- Gospodin, jedan i jedini. Bila mi je čast - napisala je.

