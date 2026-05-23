Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Hikmeta Pandžića (44) zbog sumnje da je tokom prošle godine pokušavao da u promet stavi lažne novčanice od 50 evra na području Breze.

Prema informacijama iz optužnice, Pandžić je sredinom 2024. godine nabavio više falsifikovanih novčanica u apoenima od 50 evra, nakon čega ih je koristio prilikom plaćanja u više prodajnih objekata. Sumnja se da je lažni novac pokušavao da predstavi kao originalan, čime je ugrozio sigurnost platnog prometa i doveo u zabludu trgovce i građane.

Nakon što su pojedini trgovci prijavili sumnjive novčanice, reagovali su službenici Policijske stanice Breza, koji su tokom pretresa kod osumnjičenog pronašli i oduzeli više krivotvorenih novčanica.

Iz Tužilaštva BiH navode da se Pandžić tereti za krivično delo krivotvorenja novca, odnosno pokušaj stavljanja lažnog novca u opticaj kao pravog, što je kažnjivo prema Krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine.

Alo/Sandžak Danas

