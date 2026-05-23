Bele naslage, fleke i tvrd sloj često deluju gotovo nemoguće za uklanjanje, pa mnogi troše novac na skupa sredstva za čišćenje.

Ipak, sve više domaćica tvrdi da mnogo bolje rezultate daje jedna jeftina stvar koju većina ljudi već ima u kuhinji — limunska kiselina.

Zašto limunska kiselina tako dobro skida kamenac?

Kamenac nastaje od kalcijum-karbonata koji ostaje nakon isparavanja vode.

Limunska kiselina reaguje sa tim naslagama i brzo ih rastvara, zbog čega veoma efikasno uklanja:

bele tragove

kamenac

fleke od vode

neprijatne mirise iz aparata

Za razliku od sode bikarbone, koja je slabija protiv tvrdokornih naslaga, limunska kiselina mnogo agresivnije deluje na kamenac.

Kako očistiti kuvalo?

Postupak je veoma jednostavan.

Potrebno je sipati vodu do pola kuvala, dodati dve kašike limunske kiseline i pustiti da provri. Nakon toga smeša treba da odstoji oko 15 minuta.

Mnogi tvrde da kamenac tada počinje sam da se odvaja sa zidova i dna kuvala.

Kako očistiti bojler?

Stručnjaci preporučuju čišćenje bojlera makar jednom godišnje jer čak i tanak sloj kamenca može povećati potrošnju struje i do 10 odsto.

Redovno uklanjanje naslaga može:

produžiti vek uređaja

smanjiti račune za struju

poboljšati rad bojlera

Veš mašina i sudomašina kao novi

Limunska kiselina često se koristi i za čišćenje veš mašine.

Dovoljno je sipati oko 100 grama praha u prazan bubanj i uključiti program na 90 stepeni.

Nakon jednog ciklusa:

nestaju neprijatni mirisi

gumice postaju čistije

grejač ostaje bez kamenca

Isti trik mnogi koriste i za sudomašinu.

Gde još može pomoći?

Mnogi je koriste za:

slavine

tuš kabine

WC šolju

aparat za kafu

peglu na paru

čišćenje odvoda

Jedan od popularnijih trikova jeste i sipanje limunske kiseline sa vrelom vodom u sifon kako bi se otopio nataloženi kamenac i sapunica.

Gde nikako ne sme da se koristi?

Iako je veoma efikasna, limunska kiselina nije bezbedna za sve površine.

Stručnjaci upozoravaju da se ne preporučuje za:

mermer

granit

prirodni kamen

emajlirane površine

Takođe naglašavaju da nikada ne sme da se meša sa varikinom zbog stvaranja štetnih isparenja.

Mali trik koji štedi novac i živce

Upravo zbog jednostavne upotrebe i niske cene, limunska kiselina poslednjih godina postaje jedan od najpopularnijih trikova za čišćenje doma.

Mnogi tvrde da jedna obična kesica često može da zameni više skupih sredstava i reši problem kamenca mnogo brže nego što očekuju.