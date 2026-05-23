Protest blokadera u centru Beograda ponovo je pokazao pravo lice dela okupljenih demonstranata, a snimci sa terena zabeležili su nove scene bahatog ponašanja i uništavanja gradske imovine.

Na fotografijama se vidi kako se pojedini blokaderi penju na autobuska stajališta na Slaviji, sede po konstrukcijama i ugrožavaju bezbednost građana, ali i oštećuju javnu imovinu koja pripada svim Beograđanima.

Građani koji su se našli na licu mesta ostali su zatečeni prizorima mladih ljudi koji vise sa nadstrešnica stajališta, skaču po konstrukcijama i ponašaju se kao da je centar grada njihov privatni poligon.

Ovo nije prvi put da tokom blokaderskih protesta dolazi do haosa na ulicama Beograda.

Građani već mesecima gledaju scene napada na novinare, provokacija policije, uništavanja javne imovine, blokiranja saobraćaja i nasilnog ponašanja dela demonstranata koji sebe predstavljaju kao „spasioce Srbije”.

Snimci sa Slavije dodatno su razbesneli mnoge Beograđane koji upozoravaju da se ovakvim ponašanjem šalje katastrofalna poruka i da se pod izgovorom protesta sve češće opravdava huliganstvo.

Posebno zabrinjava činjenica da su među onima koji se penju po stajalištima uglavnom mlađi demonstranti, potpuno nesvesni posledica koje ovakvo ponašanje može izazvati.

Jedan pogrešan korak mogao je da dovede do ozbiljne nesreće usred velikog broja okupljenih građana.

Dok se blokaderi predstavljaju kao borci za „bolje društvo”, iza njih na ulicama ostaju haos, tenzije i uništena gradska imovina koju će na kraju opet plaćati građani Srbije.