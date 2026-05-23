Američki predsednik Donald Tramp ozbiljno razmatra pokretanje novih udara na Iran, ukoliko ne dođe do proboja u pregovorima u poslednjem trenutku, izjavili su izvori koji su direktno razgovarali sa Trampom, preneo je Aksios.
Izvori bliski posrednicima u pregovorima veruju da još postoji mogućnost u narednim satima za neku vrstu "proboja u postizanju okvira sporazuma".
Objavljivanje konačnog nacrta sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana značilo bi trenutni i bezuslovni prekid vatre, obustavu vojnih operacija i postepeno ukidanje američkih sankcija Teheranu.
Jedna od ključnih tačaka je sigurnost pomorskih pravaca, posebno u Ormuzu.
Tramp je ranije rekao da će SAD preuzeti iranske zalihe uranijuma i da neće dozvoliti uvođenje naknada za plovidbu Ormuzom.
Dok Teheran, s druge strane, poručuje da se sa njima može razgovarati samo na ravnopravnim osnovama i da bi neprijatelji pretnje Irana "trebalo ozbiljno da shvate".
Međutim, Francuska u međuvremenu navodi da su pripremili nacrt rezolucije koji bi mogao da bude razmatran ako uslovi budu odgovarajući.
Uporedo su pregovarači iz Pakistana i Katara stigli u Teheran kako bi posredovali u postizanju dogovora o prekidu rata.
Zanimljiv video Trampovog savetnika
Den Skavino, dugogodišnji savetnik Trampa i zamenik šefa kabineta Bele kuće, objavio je ovaj video snimak bombardera B-2.
Poslednji put kada je ovo objavio, SAD i Izrael su napale Iran sledećeg dana.
Iranski mediji: Munir i Arakči razgovarali do duboko u noć
Načelnik pakistanske vojske, Asim Munir, razgovarao je u Teheranu sa iranskim ministrom spoljnih poslova Abasom Arakčijem, dok Islamabad pojačava diplomatske napore kako bi pomogao u posredovanju između Irana i SAD.
Obe strane su razmenile mišljenja o najnovijim diplomatskim inicijativama usmerenim na sprečavanje dalje eskalacije i okončanje rata u Iranu u razgovorima koji su trajali do kasno u noć, objavili su iranski državni mediji.
Iran zapretio SAD i Izraelu novim odgovorom u slučaju napada
Iranske oružane snage potpuno su spremne da odgovore na svaki neprijateljski potez, a eventualna nova agresija protiv Irana dovela bi do širenja sukoba van regiona, saopštio je vojni izvor za Tasnim.
Kako je naveo izvor, iranske oružane snage pažljivo prate situaciju i pripremile su nove scenarije za suočavanje sa Sjedinjenim Američkim Državama i njihovim saveznicima u slučaju bilo kakvog "neprijateljskog poteza".
On je naveo da bi protivnici Irana u tom slučaju bili suočeni sa "trećom verzijom" iranskog odgovora, koja bi obuhvatila novu vojnu opremu, nove ciljeve, kao i drugačiju taktiku i strategiju ratovanja.
