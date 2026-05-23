Američki predsednik Donald Tramp ozbiljno razmatra pokretanje novih udara na Iran, ukoliko ne dođe do proboja u pregovorima u poslednjem trenutku, izjavili su izvori koji su direktno razgovarali sa Trampom, preneo je Aksios.

Izvori bliski posrednicima u pregovorima veruju da još postoji mogućnost u narednim satima za neku vrstu "proboja u postizanju okvira sporazuma".

Objavljivanje konačnog nacrta sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana značilo bi trenutni i bezuslovni prekid vatre, obustavu vojnih operacija i postepeno ukidanje američkih sankcija Teheranu.

Jedna od ključnih tačaka je sigurnost pomorskih pravaca, posebno u Ormuzu.

Tramp je ranije rekao da će SAD preuzeti iranske zalihe uranijuma i da neće dozvoliti uvođenje naknada za plovidbu Ormuzom.

Dok Teheran, s druge strane, poručuje da se sa njima može razgovarati samo na ravnopravnim osnovama i da bi neprijatelji pretnje Irana "trebalo ozbiljno da shvate".

Međutim, Francuska u međuvremenu navodi da su pripremili nacrt rezolucije koji bi mogao da bude razmatran ako uslovi budu odgovarajući.

Uporedo su pregovarači iz Pakistana i Katara stigli u Teheran kako bi posredovali u postizanju dogovora o prekidu rata.

Zanimljiv video Trampovog savetnika Den Skavino, dugogodišnji savetnik Trampa i zamenik šefa kabineta Bele kuće, objavio je ovaj video snimak bombardera B-2. Poslednji put kada je ovo objavio, SAD i Izrael su napale Iran sledećeg dana. Iranski mediji: Munir i Arakči razgovarali do duboko u noć Načelnik pakistanske vojske, Asim Munir, razgovarao je u Teheranu sa iranskim ministrom spoljnih poslova Abasom Arakčijem, dok Islamabad pojačava diplomatske napore kako bi pomogao u posredovanju između Irana i SAD. Obe strane su razmenile mišljenja o najnovijim diplomatskim inicijativama usmerenim na sprečavanje dalje eskalacije i okončanje rata u Iranu u razgovorima koji su trajali do kasno u noć, objavili su iranski državni mediji. Iran zapretio SAD i Izraelu novim odgovorom u slučaju napada