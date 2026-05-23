Tokom protesta blokadera u Beogradu ponovo su zabeležene scene vandalizma i uništavanja imovine, a na meti demonstranata ovog puta našle su se kancelarije i predstavništvo projekta EXPO 2027.

Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vidi se izlepljen i išaran prostor, dok su stakla i izlozi praktično prekriveni parolama i nalepnicama blokaderskih grupa.

Umesto poruka o dijalogu i demokratiji, građani su ponovo mogli da vide scene haosa, agresivnog ponašanja i pokušaja zastrašivanja svega što predstavlja razvoj i budućnost Srbije.

Posebno je simptomatično što se na udaru našao upravo EXPO 2027 — projekat koji bi Srbiji trebalo da donese milijarde evra investicija, desetine hiljada turista i ogroman međunarodni značaj.

Dok država pokušava da gradi, privlači investitore i predstavi Srbiju svetu, blokaderi očigledno nastavljaju politiku destrukcije i urušavanja svega što ima veze sa napretkom zemlje.

Mnogi upozoravaju da ovakve scene šalju lošu sliku Srbije u svet upravo u trenutku kada se zemlja priprema za jedan od najvećih međunarodnih događaja u svojoj istoriji.