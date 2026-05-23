Blokaderi su tokom dana pokušavali da na društvenim mrežama predstave kako se na Slaviji okuplja „ogromna masa”, ali fotografije i snimci koje sami objavljuju izazvali su lavinu podsmeha među građanima.

Na objavi koja kruži mrežama vidi se grupa demonstranata koja maršira ka Slaviji sa transparentima i zastavama, dok korisnici interneta komentarišu da je broj okupljenih daleko manji od onoga što blokaderski aktivisti pokušavaju da predstave.

Posebnu pažnju izazvali su komentari da se protest pretvara u performans bez jasnog cilja, dok se organizatori na mrežama međusobno bodre kao da je reč o istorijskom događaju.

- Toliko se hvale dolaskom na Slaviju, a na slikama više zastava nego ljudi - jedan je od komentara koji se masovno deli.

Građani su posebno ismevali pokušaje blokaderskih naloga da fotografišu skup iz uglova koji bi trebalo da ostave utisak ogromne mase.

Na mrežama su odmah krenule i šale da „ni Pikachu više ne može da ih spasi”, aludirajući na ranije performanse i kostimirane učesnike protesta.

Mnogi ocenjuju da protesti sve više liče na pokušaj pravljenja atmosfere preko društvenih mreža, dok realna slika sa terena govori potpuno drugačije.

Uz to, korisnici društvenih mreža primećuju da među okupljenima dominiraju političke poruke i opozicioni simboli, dok je studentska priča odavno pala u drugi plan.