Iako sada kaže da je srećna i da je život skrojila po svojim merama pevačica Slađana Mandić ne krije da je u prošlosti bilo drugačije.

U iskrenom razgovoru se osvrnula na najranije godine svog života, te otkrila da pubertetski period pamti kao izuzetno težak zbog razvoda roditelja koji je usledio zbog očevog poroka.

- Detinjstvo pamtim kao jako lep period života. Imala sam sve što sam želela i najviše ljubavi koje nikada nije manjkalo. Baka je bila izuzetno bitna figura u mom životu i svesno sam birala da me ona čuva umesto da idem u vrtić. I dalje punog srca govori da me je gajila, iako su me roditelji vaspitavali. Najmlađi dani života su mi asocijacija upravo na baku – rekla je Slađana, te se osvrnula na razdor porodice i otkrila kako ga je doživela.

- Roditelji su se mnogo voleli i rođena sam kao dete iz ljubavi. Kada su odlučili da se razvedu, bilo mi je jako teško. U tom periodu sam ipak više pazila na sestru nego na sebe i upravo tada sam izgradila zaštitnički stav prema njoj. To mi se kasnije obilo o glavu jer sam stvorila potrebu da je štitim od svake vrste boli.

Do razvoda je, kako je pevačica otkrila, dovelo očevo kockanje i dugovi u koje su neretko upadali.

- Moj otac je kriv zbog činjenice da se porodica raspala. Bilo mi je jako teško zbog njegovog kockanja. Upadali smo u dugove koje je mama vraćala. Kada je došlo do granice nakon koje se dalje nije moglo, tada su se i razveli. Mnogi su probali da mu pomognu, ali zapravo niko osim njega tu ništa nije mogao da uradi. Mnogo sam naučila na njegovom primeru i dobila sam averziju prema kocki, naježim se svaki put kad čujem taj termin. Kocka je zaista opasan porok.

Iako ljubav prema ocu nikada nije nestala, poštovanje se u tom periodu izgubilo.

- Nije mi bilo lako da se nosim sa tim. Videla sam tu ružnu stranu života, nešto što nije trebalo. Gledala sam nekoga ko mi je bio idol, ključna figura u životu i detinjstvu, kako propada zbog toga. On je i dalje bio divan, isto kao i sve njegove osobine, kao otac se nikada nije promenio, ali sam na neki način izgubila poštovanje jer mi nije bilo jasno zašto nikada nije odlučio da povuče ručnu. Tada sam bila suviše mlada da shvatim da nije to mogao da uradi u pitanju izuzetno jaka borba sa samim sobom – rekla je Slađana u emisiji „Pretres“.

"Godinama nisam razgovarala sa tatom"

Zbog očevog poroka je, otkrila je pevačica, neretko dolazilo do prekida komunikacije sa njim, budući da je upravo to smatrala načinom kažnjavanja.

- Osuđivala sam oca u tom periodu. Bilo mi je žao majke jer je obolela od štitne žlezde koja joj je na kraju uništila celokupno zdravlje. Bila sam vrlo ljuta na njega, nismo ni razgovarali godinama, ali nikada ga nisam mrzela. Tako sam ga na neki način kažnjavala. Hiljadu puta sam plakala zbog njega, ali nisam dozvolila da iko vidi te moje suze. Pretvorila sam se u to da moram da budem jaka, a do danas mu nikada nisam rekla šta sam sve imala na duši – zaključila je pevačica sa suzama u očima.

