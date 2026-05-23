Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je večeras da je do sada privedeno 20 osoba zbog nasilja koje je izbilo nakon protesta blokadera na Slaviji.

– Privedeno je 20 lica, nasilnika – rekla je Brnabićeva gostujući na TV Pink.

Do nereda je došlo nakon završetka protesta na Slaviji oko 20.15 časova, kada je grupa blokadera krenula ka policijskom kordonu u centru Beograda.

Prema pripadnicima MUP-a, kako se vidi na snimcima sa lica mesta, leteli su kamenje, flaše, šipke, pirotehnika i takozvani topovski udari. U pojedinim momentima situacija je postala potpuno haotična, dok je policija pokušavala da zadrži kontrolu i spreči veće incidente.

Tokom sukoba izbili su i manji požari nakon što je pirotehnika bačena prema policajcima i zaštitnim barijerama.

Na više snimaka vidi se agresivno ponašanje dela demonstranata koji su nasrtali na policijski kordon, dok su pripadnici MUP-a pokušavali da spreče probijanje linije i zaštite građane i institucije.

Više javno tužilaštvo ranije se takođe oglasilo i poručilo da će svi koji su učestvovali u napadima na policiju biti identifikovani i procesuirani u skladu sa zakonom.

Veče u centru Beograda obeležili su sukobi, dim, baklje i veliki broj policijskih snaga raspoređenih oko ključnih tačaka grada.