Pravi haos izbio je večeras u centru Beograda nakon što su blokaderi krenuli u otvoreni napad na policijske kordone koji su obezbeđivali grad posle protesta na Slaviji.

Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vide se dramatične scene – baklje i pirotehnika lete ka pripadnicima MUP-a, dok policija pod punom opremom pokušava da zadrži liniju i spreči eskalaciju nasilja.

Na jednom od snimaka jasno se vidi trenutak kada dolazi do eksplozije pirotehnike tik ispred kordona policije, dok dim prekriva ulicu. Demonstranti se približavaju policiji uz povike i guranje, a atmosfera u centru grada postaje potpuno haotična.

Drugi snimak prikazuje veliki broj blokadera okupljenih iza barikada dok policija pokušava da potisne masu i spreči dalje incidente. Preko videa stoji i poruka: „Blokaderi = nasilje“, dok se na drugom jasno navodi: „Napad blokadera na policiju“.

Prema svedočenjima sa lica mesta, prema policajcima su leteli različiti predmeti, uključujući pirotehniku i flaše, dok su pojedini demonstranti pokušavali da probiju kordon.

Policija je tokom večeri raspoređena na više ključnih tačaka u centru grada upravo kako bi sprečila veće sukobe i zaštitila građane i institucije.

Večerašnji protest tako je ponovo prerastao u nasilje, dimne scene i otvorene sukobe sa policijom usred Beograda.