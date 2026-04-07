Emili Rul iz Dalasa se plašila starenja, posebno kako se približavala 30. rođendanu.

Ali, strah je nestao nakon što je bila svedok nezaboravne proslave 80. rođendana svoje bake.

Na Instagramu je podelila video snimak svoje bake Sandre kako pleše, peva i smeje se sa prijateljima i porodicom, i ta scena je promenila njen pogled na život.

„Moja baka je ušla na svoju 80. rođendansku zabavu u blistavim štiklama od 12 centimetara i odmah je privukla pažnju svih. Tada sam shvatila da se ništa mnogo ne menja u 30. godini. U stvari, život samo postaje bogatiji“, rekla je Emili. „Postajemo samouverenije, sigurnije u to ko smo i otvoreniji za radost.“

Kako se približavao njen 30. rođendan, Emili je počela da preispituje društvena očekivanja koja se često postavljaju ženama u dvadesetim godinama.

„Često se očekuje da do tada morate sve da sredite, karijeru, veze i porodicu, ali počinjem da shvatam da život ne funkcioniše po tako strogom rasporedu“, rekla je.

Rođendanska zabava njene bake mnogo je uticala na Emili.

Prostorija je bila ispunjena prijateljima iz različitih perioda bakinog života, a neki su čak došli avionom. Na zabavi je bilo puno koktela, poslužena je ukusna večera, a mnogi su održali dirljive govore. Plesni podijum je bio krcat ljudima, a zabava je trajala do zore. Emili je ispričala kako je njena baka uvek vodila aktivan život, igrala golf, često putovala i ostajala bliska sa ljudima oko sebe.

Živahna atmosfera na zabavi bila je rezultat godina ispunjenih bogatim i aktivnim životom. Emili je to dalo vetar u leđa i novi pogled na život, piše Newsweek.