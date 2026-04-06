Voditeljka Bojana Lazić stigla je na snimanje nove emisije muzičkog takmičenja "Pinkove Zvezde", te otkrila da bi Zorica Brunclik trebalo da se vrati u žiri.

Usled narušenog zdravstvenog stanja Zorica Brunclik već neko vreme nije deo žirija u muzičkom takmičenju "Pinkove zvezde", a svi željno iščekuju njen povratak.

- Nadam se da će se Zorica vratiti pre duela, tu je njen suprug Miroljub Aranđelović Kemiš sada. On se ne bi pojavljivao ovde da Zorica nije dobro, raspoložen je - rekla je Bojana kratko.

"Ništa nam nije potvrđeno"

Podsetimo, Bojana je i pre nekoliko dana govorila o ovoj temi pred našim kamerama.

- Tema o Zoričinom stanju nije zabranjena, ali oni žele da sve informacije ostanu u krugu porodice. Da je nešto alarmantno i strašno, verujem da bismo barem mi iz tima znali. I dalje ne znam da li će Kemiš ostati sa nama do kraja sezone, ništa nam nije potvrđeno - zaključila je Bojana pred našim kamerama.

