Selo Boroštica, na području opštine Tutin, večeras je potresla teška pucnjava nakon koje se, prema nezvaničnim informacijama, za život bori Z. A. (39).

Kako se saznaje, u incidentu je učestvovao i Š. E. (24), a prema prvim informacijama sa terena, njih dvojica su se navodno otimali oko pištolja kada je oružje opalilo i pogodilo Z. A. u predelu glave.

Teško ranjeni muškarac hitno je prebačen u Opštu bolnicu Novi Pazar, gde se ljekari i dalje bore za njegov život. Njegovo zdravstveno stanje, prema informacijama bliskim istrazi, izuzetno je teško.

Jake policijske snage nalaze se na području Boroštice i okolnih sela, dok traje intenzivna istraga o svim okolnostima ovog događaja. Policija trenutno utvrđuje kako je došlo do pucnjave, kao i čije je bilo vatreno oružje koje je korišćeno tokom incidenta.

Prema rečima meštana, između učesnika incidenta navodno su i ranije postojale određene nesuglasice.

