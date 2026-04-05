Zdravstveno stanje Zorice Brunclik je već mesecima narušeno, a nakon dve operacije se oporavlja u porodičnom domuu Krnjači.

Uz nju su najbliži članovi porodice, a posle teškog perioda sada su objavili lepu vest.

Zoričin sin Đorđe Tutić je ponovo srećan nakon što se nedavno razveo od novinarke Vanje Jovanović. Nakon razvoda svako je krenuo svojim putem, a sin Zorice Brunclik je sada ponovo zaljubljen. U njihov doma je stigla nova snajka, misica Marija. Ona je u ovim, teškim trenucima izmamila osmeh na licu Zoričinog sina. Misica je na ruci istetovirala posebne reči:

- Đorđe, hvala što si došao u moj život - istetovirala je ona.

Đorđe joj se zahvalio na rođendanskom poklonu.

- Hvala, ljubavi, za najlepši rođendanski poklon - napisao je on i dodao emotikon plavog srca.

"Ne vraća se u Pinkove zvezde"

Usled narušenog zdravstvenog stanja Zorica Brunclik već neko vreme nije deo žirija u muzičkom takmičenju "Pinkove zvezde", a svi željno iščekuju njen povratak.

U periodu odsustva je menja suprug Miroljub Aranđelović Kemiš, a voditeljka emisije Bojana Lazić je pred našim kamerama progovorila o mogućim promenama.

- Priča se da se Zorica ne vraća u emisiju do kraja sezone, ali ja nemam tu informaciju. Mislila sam da će se vratiti pred duele, ali verujem da je preporuka lekara da se to ipak ne desi. Dobar znak je da je Kemiš zaista raspoložen i verujem da se ne bi ni pojavio ovde da Zorica nije u stabilnom stanju.

Kako je dalje naglasila, ceo tim ima nadu u pevačicino ozdravljenje i oporavak.

- Tema o Zoričinom stanju nije zabranjena, ali oni žele da sve informacije ostanu u krugu porodice. Da je nešto alarmantno i strašno, verujem da bismo barem mi iz tima znali. I dalje ne znam da li će Kemiš ostati sa nama do kraja sezone, ništa nam nije potvrđeno - zaključila je Bojana pred našim kamerama.

