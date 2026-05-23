Životinja teška skoro 700 kilograma dobila je nadimak „Donald Tramp“ zbog svetlog pramena dlake na čelu koji mnoge podseća na frizuru Donald Trampa.
Ljudi putuju kilometrima zbog jednog bivola
Bivol je uzgojen na farmi u okrugu Narajangandž, nedaleko od Dake.
Poslednjih dana desetine ljudi svakodnevno dolaze na farmu kako bi:
- napravili selfi
- snimili video
- videli neobičnu životinju uživo
Snimci albino bivola brzo su postali viralni na društvenim mrežama.
Vlasnik objasnio kako je dobio ime
Vlasnik farme Ziaudin Mrida rekao je da je njegov mlađi brat životinji dao ime po američkom predsedniku upravo zbog karakteristične dlake na čelu.
Prema njegovim rečima, uprkos neobičnom izgledu, bivol je veoma miran i pitom.
Zahteva posebnu negu svakog dana
Vlasnik tvrdi da je životinji bila potrebna posebna pažnja kako bi ostala zdrava pred praznik.
Bivol je:
- kupan četiri puta dnevno
- hranjen četiri puta dnevno
- redovno negovan zbog duge svetle dlake
Upravo njegov izgled učinio ga je jednom od najvećih atrakcija ovogodišnjeg Bajrama.
Albino bivoli su prava retkost
Albino bivoli smatraju se izuzetno retkim u Bangladešu jer je većina ovih životinja tamne boje.
Njegovo:
- kremasto telo
- ružičasti nos
- duga plava dlaka
izdvojili su ga među hiljadama životinja pripremljenih za praznik.
Društvene mreže preplavljene komentarima
Mnogi korisnici interneta pisali su da ih je životinja odmah podsetila na Donalda Trampa, dok su drugi komentarisali da „nikada nisu videli ništa slično“.
Zbog neobičnog izgleda i viralne popularnosti, ovaj albino bivol postao je jedna od najkomentarisanijih bajramskih atrakcija ove godine.
