Životinja teška skoro 700 kilograma dobila je nadimak „Donald Tramp“ zbog svetlog pramena dlake na čelu koji mnoge podseća na frizuru Donald Trampa.

Ljudi putuju kilometrima zbog jednog bivola

Bivol je uzgojen na farmi u okrugu Narajangandž, nedaleko od Dake.

Poslednjih dana desetine ljudi svakodnevno dolaze na farmu kako bi:

napravili selfi

snimili video

videli neobičnu životinju uživo

Snimci albino bivola brzo su postali viralni na društvenim mrežama.

Vlasnik objasnio kako je dobio ime

Vlasnik farme Ziaudin Mrida rekao je da je njegov mlađi brat životinji dao ime po američkom predsedniku upravo zbog karakteristične dlake na čelu.

Prema njegovim rečima, uprkos neobičnom izgledu, bivol je veoma miran i pitom.

Zahteva posebnu negu svakog dana

Vlasnik tvrdi da je životinji bila potrebna posebna pažnja kako bi ostala zdrava pred praznik.

Bivol je:

kupan četiri puta dnevno

hranjen četiri puta dnevno

redovno negovan zbog duge svetle dlake

Upravo njegov izgled učinio ga je jednom od najvećih atrakcija ovogodišnjeg Bajrama.

Albino bivoli su prava retkost

Albino bivoli smatraju se izuzetno retkim u Bangladešu jer je većina ovih životinja tamne boje.

Njegovo:

kremasto telo

ružičasti nos

duga plava dlaka

izdvojili su ga među hiljadama životinja pripremljenih za praznik.

Društvene mreže preplavljene komentarima

Mnogi korisnici interneta pisali su da ih je životinja odmah podsetila na Donalda Trampa, dok su drugi komentarisali da „nikada nisu videli ništa slično“.

Zbog neobičnog izgleda i viralne popularnosti, ovaj albino bivol postao je jedna od najkomentarisanijih bajramskih atrakcija ove godine.