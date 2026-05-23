Na društvenoj mreži Fejsbuk pojavio se oglas za sezonski posao u Grockoj, a zainteresovanima se nudi prilika za zaradu od 5.000 dinara dnevno.

Kako je navedeno u objavi, potrebni su radnici za branje trešanja u mestu Seone, koje se nalazi na teritoriji opštine Grocka. Posao se obavlja tokom aktuelne sezone berbe, a predviđeno radno vreme je od 8 do 18 časova.

Prema informacijama iz oglasa, radnicima su obezbeđene dve pauze od po 30 minuta tokom radnog dana.

Detalji oglasa:

Lokacija: Seone (Grocka)

Posao: Branje trešanja

Dnevnica: 5.000 dinara

Radno vreme: od 8 do 18 časova

Pauze: dve po 30 minuta

Sezonski poslovi u poljoprivredi svake godine privlače veliki broj ljudi koji traže dodatni izvor prihoda, a oglasi za berbu voća često izazovu veliko interesovanje na društvenim mrežama.

Država pooštrila pravila za sezonce

Od 2019. godine u Srbiji je obavezna elektronska prijava sezonskih radnika preko portala sezonskiradnici.gov.rs.

To znači da su poslodavci dužni da za angažovane radnike uplaćuju poreze i doprinose, dok sezonski radnici na taj način ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje u slučaju povrede na radu, kao i određena prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

Prema važećim pravilima, jedan sezonski radnik kod istog poslodavca može biti angažovan najviše 120 radnih dana tokom jedne kalendarske godine.

Stručnjaci ocenjuju da će potražnja za sezonskim radnicima ove godine dodatno rasti, posebno zbog manjka radne snage u poljoprivredi i sve većih problema gazdinstava da pronađu dovoljan broj berača tokom najintenzivnijih meseci.

Zbog toga mnogi očekuju da bi dnevnice tokom leta mogle dodatno da rastu, naročito u regionima poznatim po proizvodnji malina, borovnica i jagoda.