Kako prenosi Ukrinform, Brovdi je naveo na Telegramu da su jedinice bespilotnih sistema pogodile fregatu "Admiral Makarov", nosač raketa "Kalibr", kao i da su izvele napad na naftnu platformu.

On je, prenosi Ukrinform, precizirao da su tokom prilaska cilju sa fregate ispaljivane rakete protivvazdušne odbrane, ali da to nije sprečilo izvođenje udara.

Napad je izvela jedinica "Ptice 1" Odeljenja bespilotnih sistema, a operaciju je planirala i koordinisala Ukrajinska bezbednosna služba.