Opštinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu Tužilaštva Kantona Sarajevo protiv 14 osoba u predmetu visoke korupcije "Koverta".

Optužnica je potvrđena protiv Adne Mesihović, Dženite Viteškić, Ibrahima Obhođaša, Ende Pavić Pečenković, Muhameda Ajanovića, Dalile Hakalović, Murata Ramadanovića, Mersihe Šabaredžović Klačar, Jasminke Sijerčić, Maide Čohodar Husić, Lidije Zvačko Pehar, Dejana Miloševića, Kasima Bajrovića i Emine Kiseljaković.

Terete se za krivična dela zloupotreba položaja ili ovlašćenja, primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem, kao i prevaru u službi.

Muhamed Ajanović tereti se da je, zajedno sa optuženom Dalilom Hakalović, nezakonito postupao kako bi izmenama datuma početka trajanja svog drugog mandata omogućio ostanak na funkciji dekana Stomatološkog fakulteta u Sarajevu, suprotno odredbama Statuta Univerziteta u Sarajevu i Zakona o visokom obrazovanju KS.

Tužilaštvo KS tereti Ajanovića, Adnu Mesihović i Dženitu Viteškić da su zajedničkim delovanjem omogućili neraspisivanje konkursa za izbor dekana, čime mu je produžen mandat mimo propisanih zakonskih i statutarnih odredbi.

Ajanović se tereti i da je jednoj zaposlenoj nezakonito omogućio obavljanje dve funkcije na fakultetu, čime joj je pribavio imovinsku korist od 6.819,12 KM, kao i isplatu stimulacije u visini od 25 odsto osnovne plate.

Takođe, tereti se da je sebi nezakonito isplatio naknadu za neiskorišćen godišnji odmor.

Adna Mesihović i Dženita Viteškić terete se i da su nezakonito zaposlile tri osobe u Ministarstvu za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS, kao i da su omogućile nezakonito imenovanje dekana Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.

Ibrahim Obhođaš optužen je za nezakonito posredovanje prilikom izbora direktora JU Studentski centar Sarajevo, kao i imenovanja člana Interresorne radne grupe za izradu nacrta Zakona o studentskom standardu KS.

Tereti se i za nezakonito posredovanje pri produženju radnih dozvola za strane radnike jednog sarajevskog preduzeća.

Enda Pavić Pečenković optužena je da je nezakonito izmenila pravilnik Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbeglice KS kako bi omogućila zaposlenje sestre optuženog Obhođaša.

Tužilaštvo KS tereti i članove Upravnog odbora da su Muhamedu Ajanoviću nezakonito omogućili isplatu 11.476,32 KM na ime neiskorišćenog godišnjeg odmora.

"Iz suda se još nisu izjasnili o predlogu mera zabrane za optužene koje je predložilo tužilaštvo", rekli su iz Tužilaštva.

Kako navode, podizanju optužnice prethodila je opsežna i kompleksna istraga Tužilaštva KS, sprovedena u saradnji sa istražiteljima Uprave policije MUP-a KS i Uredom za borbu protiv korupcije KS, u skladu sa potpisanim memorandumom o saradnji u procesuiranju koruptivnih krivičnih dela.

