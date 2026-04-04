Aleksandra Subotić sreću je našla kraj biznismena Petra Pece Raspopovića, a svoju ljubav krunisali su i brakom.

Međutim, tokom braka došlo je do preokreta kada ju je prevario sa Maja Marinković, koja je bila Aleksandrina najbolja prijateljica još iz srednje škole. Taj skandal je izazvao ogroman haos u javnosti, a Subotićka je našla način da partneru oprosti prevaru.

Sada je Maja u aktuelnom rijalitiju izrelkla šokantne tvrdnje da je Stanija Dobrojević, govoreći kako je navodno i ona bila bila intimna sa biznismenom Raspopovićem, koji joj je pomogao oko starletinog biznisa sa garderobom, a osim toga, navodno su zajedno zbog posla otputovali u Kinu.

Tim povodom oglasila se i Aleksandra, koja je otkrila da joj je Peca pomogao oko biznisa, ali da je u Kini bio sa svojim bratom od strica, kao i da su bili u konstantnom kontaktu.

Međutim, sada je jedan profil na društvenoj mreži Tiktok objavio fotografije na kome Stanija i Peca sede zajedno u jednom restoranu.

- Nije bila sa njim u Kini, nikako - navodi se u opsiu objave.

Aleksandra o Staniji

Na svom Instagram profilu objavila je niz storija, pa objasnila sve što se tiče prevare njenog supruga, Predraga Pece Raspopovića.

Kako je Aleksandra istakla, upravo je njen muž zahtevao da se oglasi na ovu temu.

- Prvi i poslednji put javno pričam na ovu temu, želim da kažem istinu. Između Stanije i Maje ne postoji nikakva razlika, sem razlike u godinama. I jedna i druga lažu i njihov životni uspeh je da se predstave kao zavodnice i jako uspešne žene, a nisu ni jedno ni drugo. Postoji narodni izrazm za ono što su njih dve, ali ja ne želim da ga upotrebim. Počeću prvo sa Stanijom, iako me je provocirala i lagala milion puta, podržala je situaciju kada sam ja javno prevarena. Ćutala sam, jer sam i tada i sada mislila da nije moj nivo. Jednom je upoznala mog supruga i to na svoju inicijativu, iz pomoć izvesnog Goge i Luke (bivšeg momka), da bit tražila poslovnu pomoć, koju je i dobila. Međutim, hrani psa da te ujede. Nakon toga je naterala onog debila Asmina, da pljuje po mom posl, jer nije to ona. Ovim putem je javno upozoravam da prestane da laje o mojoj porodici, da ja ne bih počela da pričam o njenom poslovanju. Nije bila sa njim u Kini! Sa kim je bila, ne znam, ali moj muž je bio sa svojim bratom od strica, i bili smo u konstantnom kontaktu - istakla je Subotićka.

