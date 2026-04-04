Ruska državna korporacija Rosatom započela je hitnu evakuaciju 198 svojih stručnjaka iz Irana, potvrdio je generalni direktor kompanije Aleksej Lihačov.

Prema navodima ruskih medija, zaštitni kontur nuklearne elektrane Bušer našao se pod udarom, a u tom incidentu poginuo je jedan radnik, državljanin Irana.

Lihačov je naveo da će proces evakuacije trajati tri dana, tokom kojih će ruski stručnjaci napustiti teritoriju Irana kopnenim putem, preći u Jermeniju, a zatim iz Jerevana avionima biti prebačeni u Rusiju. Dodao je da iranske vlasti učestvuju u obezbeđivanju bezbednosti cele rute.

Prema njegovim rečima, situacija oko nuklearne elektrane Bušer razvija se po nepovoljnom scenariju, dok opasnost od incidenta sa mogućim nuklearnim posledicama svakodnevno raste.

Lihačov je istakao da za sada nije utvrđeno da li je reč o slučajnom pogotku ili o namernom napadu na objekat. Istovremeno, o početku evakuacije obaveštene su i vlasti Izraela i Sjedinjenih Američkih Država.

Napad na zaštitni kontur elektrane dodatno je pojačao zabrinutost zbog bezbednosti jednog od najosetljivijih objekata u regionu. Pogibija jednog radnika i odluka o hitnom povlačenju gotovo dve stotine ruskih stručnjaka ukazuju na ozbiljnost procene situacije iz Moskve.

Plan evakuacije, koji uključuje kopneni izlazak iz Irana ka Jermeniji, pokazuje visok nivo opreza i potrebu da se stručnjaci što pre izmeste iz zone potencijalne opasnosti. U tom procesu, prema informacijama Rosatoma, iranske vlasti aktivno učestvuju u obezbeđivanju bezbednog prolaza.

Dodatnu težinu situaciji daje upozorenje da rizik od nuklearnih posledica raste iz dana u dan, što ukazuje da zabrinutost više nije ograničena samo na bezbednost osoblja, već i na mogući širi uticaj na samu elektranu i okolinu.

I dalje nije jasno da li je zaštitni kontur pogođen slučajno ili je nuklearna elektrana bila direktna meta, što dodatno povećava napetost. Svako dalje pogoršanje situacije moglo bi imati ozbiljne posledice po bezbednost čitavog regiona.

Odluka da o evakuaciji budu obavešteni i Izrael i SAD ukazuje na nastojanje Moskve da spreči dodatnu eskalaciju i jasno naglasi ozbiljnost situacije oko elektrane Bušer.

U trenutku kada tenzije na Bliskom istoku rastu, bezbednost nuklearne elektrane Bušer postaje jedno od ključnih pitanja koje može imati šire posledice.