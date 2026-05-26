Zastave Srbije zavijorile su se i na ulicama Šangaja tokom zvanične posete predsednika Aleksandra Vučića Kini, čime je još jednom pokazano koliko Peking pridaje značaj odnosima sa Beogradom.

Tokom trodnevne posete Kini, Vučić je dočekan uz najviše državne počasti, a centralni trenutak posete bilo je uručenje „Ordena prijateljstva“, jednog od najvećih kineskih priznanja koje se dodeljuje stranim državnicima.

Orden je predsedniku Srbije uručio predsednik Kine Si Đinping kao priznanje za dugogodišnji doprinos razvoju odnosa dve zemlje i jačanju sveobuhvatnog strateškog partnerstva Srbije i Kine.

Fotografije srpskih zastava koje se vijore u Šangaju izazvale su veliku pažnju javnosti, dok kineski mediji i zvaničnici danima ističu značaj saradnje dve države.

Tokom posete potpisana su čak 33 dokumenta o saradnji u oblastima ekonomije, infrastrukture, tehnologije, obrazovanja, kulture i energetike.

Kinesko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da poseta predsednika Vučića predstavlja važan događaj povodom deset godina sveobuhvatnog strateškog partnerstva Srbije i Kine.

Portparolka kineskog MSP Mao Ning poručila je da odnosi dve zemlje ulaze u novu fazu razvoja i da između Pekinga i Beograda postoji visok nivo političkog poverenja.

Vučić se tokom posete sastao sa predsednikom Si Đinpingom, kineskim premijerom Li Ćijangom, kao i predsednikom Nacionalnog komiteta Narodne političke konsultativne konferencije Kine Vang Huningom.

Posebno je naglašeno da Kina i Srbija žele dodatno produbljivanje saradnje i povezivanje kineskog razvojnog plana sa strategijom „Srbija 2030“.

Tokom boravka predsednika Srbije u Kini više puta je istaknuto da dve zemlje imaju „čelično prijateljstvo“, dok su kineski zvaničnici poručili da sa Srbijom žele da grade „zajedničku budućnost“.

Vučićeva poseta Kini ocenjuje se kao jedna od najvažnijih spoljnopolitičkih aktivnosti Srbije ove godine, a simbolika srpskih zastava koje su se zavijorile i u Šangaju dodatno je naglasila bliskost dve države.