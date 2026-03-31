Biljana Jevtić i Aleksandar Aca Ilić su godinama u braku, a važe za jedan od najskladnijih poznatih parova.

Budući da je nedavno zavladala epidemija razvoda na domaćoj estradi, Biljana je otkrila svoje mišljenje o toj temi.

- Ne volim da zalazim u nečiji privatan život, drugo je to kad mi čitamo i gledamo. Onda svako od nas formuliše to na svoj način i komentariše, ali šta je i kako bilo, najbolje znaju dvoje, koji su živeli zajedno, koji žive u jednoj zajednici. Mislim na to da li njihova veza može ili ne može da funkcioniše dalje. Ima brakova koji opstaju na estradi, nismo to samo mi, ima čak i dužih brakova od naših, ali eto dešavaju se i razvodi - navela je Biljana, pa dodala:

- Desi se sitnica u životu, pa patiš. Izgubiš kućnog ljubimca pa patiš, a kamoli ovo. Ako ti živiš sa nekim tolike godine, sjedinite se, steknete zajedno, imate i decu, nije to lako… Niko ne može da kaže da je to lako, ali život je borba, znate kako kažu: „Bolje bolan kraj, nego bol bez kraja“. To je stvarno istina, ako nešto ne može i ne ide, ne bi trebalo forsirati na silu - zaključila je za Svetski radio.

Suzana Mančić bila kuma na venčanju

Biljana Jevtić i Aleksandar Aca Ilić su se venčali 1989. godine, a njihova venčana kuma bila je voditeljka Suzana Mančić.

Venčanje ovog para prvo je na našim prostorima koje je medijski ispraćeno, a na listi zvanica našla su se mnoga imena poznata javnosti.

