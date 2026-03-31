Više državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnicu protiv dve osobe zbog ubistva Stefana Belade i Andrije Ivanovića krajem septembra prošle godine na Cetinju.

- Više državno tužilaštvo u Podgorici, nakon sprovedene istrage podiglo je optužnicu protiv N.D. zbog krivičnog dela teško ubistvo izvršeno na štetu A.I. i S.B. i krivičnog dela nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, kao i protiv P.M. zbog krivičnog dela teško ubistvo putem pomaganja, koja optužnica je dostavljena Višem sudu u Podgorici na postupanje - navode u saopštenju objavljenom na sajtu tužilaštva.

Optužnicom se, kako je navedeno, okrivljenom N.D. stavlja na teret da je dana 24.09.2025.godine, na Cetinju, zajedno i po prethodnom dogovoru, te unapred razrađenom planu sa za sada neidentifikovanim licima, sa umišljajem lišio života više lica i to oštećene A.I. i S.B.

- Kojom prilikom je neovlašćeno nosio vatreno oružje čija je nabavka i držanje građanima zabranjeno, na način što je prethodno prateći kretanje oštećenih putem postavljenog GPS uređaja na vozilu oštećenog A.I. u čemu mu je, kako se sumnja, pomogao okrivljeni P.M., čekajući pogodan trenutak da ih liše života i istog dana došli na skriveno mesto sa kojeg su u trenutku kada su putničkim vozilom naišli oštećeni A.I. i S.B., u njihovom pravcu ispalili najmanje 47 projektila iz više vatrenih oružja, usled čega su oštećeni zadobii telesne povrede od kojih su preminuli na licu mesta - navedeno je u saopštenju.

