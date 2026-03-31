Bivši načelnik Generalštaba Oružanih snaga, penzionisani admiral Robert Hranj, koji danas predvodi Savet za odbranu i nacionalnu bezbednost SDP-a, gostovao je na televiziji N1.

Na pitanje da li Srbija predstavlja najveću pretnju nakon kupovine ofanzivnih balističkih raketa, Hranj je odgovorio da takve aktivnosti njenih suseda, praćene izjavama vodećih političara, nikome ne mogu biti ravnodušne.

- Međutim, ne mislim da Hrvatska treba da brine. Uvek moramo da se spremamo za "zlo ne bi trebalo da bude", ali rakete koje su kupili nisu odlučujuće ni u jednom ratu. Moramo biti svesni da bi potencijalni sukob na ovom području mogao biti brutalan. Nadam se da ne predug, ali bi izazvao velike žrtve i razaranja. Stoga, pored vojske, celo društvo mora da se pripremi da bude žilavo i otporno - rekao je Hranj.

U tom kontekstu, pozdravio je nedavno uvedenu osnovnu vojnu obuku, ističući da je Hrvatskoj tako nešto potrebno.