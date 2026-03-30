Na društvenim mrežama se pojavio snimak koji prikazuje haos koji je Željko Šašić napravio na aerodromu "Nikola Tesla" kada je vikao na sav glas, psovao i pretio okupljenim novinarima.

Na pitanje jednog od okupljenih novinara "Željko, kako ste?", pevač je odmah uzvratio oštrim tonom.

- Zato što ste bezobrazni? Neću da pričam! Znate vi što ste bezobrazni, učeni... - rekao je, a nakon što mu je rečeno da nikome nije jasno o čemu se radi, ispuštao je čudne zvuke.

- Kad vas uhvatimo... - zapretio je Šašić, a zatim je nastavio, iako ga i dalje niko nije provocirao bilo kakvim pitanjem ili komentarom.

- Šta Vam je danas, što ste ljuti? - ljubazno ga je upitala novinarka.

- Zato što ste bezobrazni! Prošli put sam se malo šalio sa vama, a vi ste onda išli kao neke ja**re da anketirate pevače i pevačice povodom toga da je Šašić rekao da se svi drogiraju. Ne razgovaram više s vama, doviđenja i prijatno! Prijatno! Idite i pratite nekog drugog, meni niste potrebni u životu. E, kakav vi jadan posao imate. Jadni ste, vi ste kao neki novinari.

Jedan od novinara je potom s osmehom čestitao Šašiću Novu godinu, ali on je nastavio u svom stilu.

- Ma kakva, bre, Nova godina! E, ako mi stvarno želiš srećnu Novu godinu, aj da vas ne vidim malo! Je*o te život u pi***, katastofa!!! - rekao je.

"Bože sačuvaj, iskrivio se"

Korisnici društvenih mreža Šašića nisu štedeli u komentarima, a mnogi su se pitali da li je pod dejstvom nedozvoljenih supstanci, budući da nikada ranije nije viđen u ovakvom stanju na javnom mestu.

"Je l‘ on ovo drogiran?", "Bože sačuvaj, iskrivio se", "Šta mu je?", "Šta li se njemu desilo?", "Pa sam je pričao da se svi drogiraju, što se sad ljuti?", samo su neki od brojnih komentara.

