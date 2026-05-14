Njegov dom danas je šator skriven među drvećem, a kako kaže, nema nameru da se ikada vrati starom životu.

"Ovde nema stresa ni ludila"

U objavi koja je izazvala buru komentara na društvenim mrežama, Milan je detaljno opisao kako izgleda njegov život u potpunoj izolaciji.

Kaže da mu je upravo mir prirode doneo osećaj slobode koji ranije nikada nije imao.

Nema nikakvog stresa, nema nikakvih umobolnika i ološa da maltretiraju i kvare raspoloženje, nema buke, gužve i smrada - napisao je on.

"Ne bih napustio šator ni da sutra umrem"

Njegove reči posebno su šokirale ljude kada je priznao da bi radije ostao u šumi nego se vratio među ljude.

Ne bih sada ovaj način života napustio makar umro već sutra - poručio je iskreno.

Dodaje da mu je najvažnije da živi izdvojeno i u miru, bez svakodnevnih obaveza i kontakta sa ljudima.

Kako izgleda njegov dan u šumi

Milan tvrdi da je vremenom potpuno prihvatio novi način života.

Dan započinje vežbanjem i doručkom, a zatim ide po vodu, pere odeću ručno u kanti, kuva hranu ili šeta kroz šumu i okolna naselja.

Telefon puni pomoću solarnih panela postavljenih pored šatora, a noću koristi solarnu lampu.

U Novi Sad ide samo povremeno

Iako živi potpuno izdvojeno, povremeno ode autobusom do Novog Sada, prošeta gradom, pojede sladoled i popije pivo, a zatim se vraća u svoju šumu.

Kaže i da sada jede manje nego ranije jer mu, kako tvrdi, šumski vazduh "zameni treći obrok".

Ljudi podeljeni zbog njegove odluke

Njegova ispovest izazvala je ogromnu pažnju na internetu.

Dok jedni tvrde da je pronašao mir koji većina ljudi danas očajnički traži, drugi su izrazili zabrinutost zbog potpune izolacije i načina na koji govori o životu van civilizacije.

Ipak, jedno je sigurno — priča čoveka koji je šumu izabrao za dom nikoga nije ostavila ravnodušnim.