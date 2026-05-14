Prema pisanju nemačkog Bilda, incident se dogodio u biznis klasi, a celu situaciju prijavio je pilot.

Sve počelo zbog "neobičnih pokreta"

Lokalni mediji navode da su se muškarac i žena upoznali tokom sedmočasovnog leta.

Njihovo ponašanje prvo je primetila starija putnica koja je sedela u blizini sa maloletnom unukom.

Kako prenosi argentinski list La Nación, žena je u jednom trenutku uočila "neobične pokrete" na sedištima u prvom redu biznis klase i odmah alarmirala kabinsko osoblje.

Stjuardese ostale zatečene

Prema navodima medija, članovi posade potom su prišli sedištima i zatekli veoma neprijatnu scenu.

Navodno su muškarac i žena već počeli da se skidaju, zbog čega je atmosfera u avionu postala izuzetno napeta.

Putnici izlazili iz aviona u šoku

Novinarka Analía Bocassi, koja se takođe nalazila u avionu, opisala je situaciju nakon sletanja kao veoma neprijatnu.

Kada smo izlazili iz aviona, putnici iz biznis klase bili su potpuno šokirani - rekla je.

Porodica ga čekala na aerodromu

Prema njenim rečima, muškarca su na aerodromu čekali članovi porodice baš u trenutku kada ga je policija privela.

Odveli su ga u policijsku stanicu, a porodica ga je tamo čekala - ispričala je novinarka.

Dodala je i da je žena tokom razgovora pokušala da se distancira od cele situacije i svu odgovornost prebaci na muškarca.

Istraga i dalje traje

Nakon saslušanja oboje su pušteni na slobodu, ali tužilaštvo u Rosariju nastavlja istragu.

Prema navodima argentinske televizije TN, slični incidenti u toj zemlji često se završavaju novčanom kaznom ili obaveznom donacijom humanitarnoj organizaciji.