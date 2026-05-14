Prema pisanju nemačkog Bilda, incident se dogodio u biznis klasi, a celu situaciju prijavio je pilot.
Sve počelo zbog "neobičnih pokreta"
Lokalni mediji navode da su se muškarac i žena upoznali tokom sedmočasovnog leta.
Njihovo ponašanje prvo je primetila starija putnica koja je sedela u blizini sa maloletnom unukom.
Kako prenosi argentinski list La Nación, žena je u jednom trenutku uočila "neobične pokrete" na sedištima u prvom redu biznis klase i odmah alarmirala kabinsko osoblje.
Stjuardese ostale zatečene
Prema navodima medija, članovi posade potom su prišli sedištima i zatekli veoma neprijatnu scenu.
Navodno su muškarac i žena već počeli da se skidaju, zbog čega je atmosfera u avionu postala izuzetno napeta.
Putnici izlazili iz aviona u šoku
Novinarka Analía Bocassi, koja se takođe nalazila u avionu, opisala je situaciju nakon sletanja kao veoma neprijatnu.
- Kada smo izlazili iz aviona, putnici iz biznis klase bili su potpuno šokirani - rekla je.
Porodica ga čekala na aerodromu
Prema njenim rečima, muškarca su na aerodromu čekali članovi porodice baš u trenutku kada ga je policija privela.
- Odveli su ga u policijsku stanicu, a porodica ga je tamo čekala - ispričala je novinarka.
Dodala je i da je žena tokom razgovora pokušala da se distancira od cele situacije i svu odgovornost prebaci na muškarca.
Istraga i dalje traje
Nakon saslušanja oboje su pušteni na slobodu, ali tužilaštvo u Rosariju nastavlja istragu.
Prema navodima argentinske televizije TN, slični incidenti u toj zemlji često se završavaju novčanom kaznom ili obaveznom donacijom humanitarnoj organizaciji.
