Sud u Moskovskoj oblasti kaznio je ruskog državljanina koji je pokušao da prošvercuje čak 330 dijamanata po dolasku iz Dubaija.

Prema navodima istrage, muškarac je kupio brušene prirodne i sintetičke dijamante, a zatim doputovao na aerodrom u ruskoj prestonici.

Prošao kroz "zeleni koridor"

Iako je imao robu koja mora da se prijavi carini, odlučio je da prođe kroz takozvani zeleni koridor, čime je formalno izjavio da nema ništa za prijavu.

Međutim, carinski službenici zaustavili su ga na osnovu operativnih informacija.

Dijamanti pronađeni u džepu farmerki

Tokom pregleda ručnog prtljaga pronađeno je osam sertifikata Međunarodnog gemološkog instituta.

Prilikom ličnog pretresa usledio je još veći šok.

Muškarac je iz džepa farmerki izvukao četiri paketa puna dijamanata različitih oblika i veličina.

Vrednost kamenja veća od 50.000 evra

Veštačenje je pokazalo da zaplenjeni dijamanti vrede više od 50.000 evra.

Sud je tokom postupka utvrdio i da je optuženi ranije već prijavljivao skupoceni dijamantski prsten pri izlasku iz Rusije, što znači da je dobro poznavao carinska pravila.

Tvrdio da su dijamanti za narukvicu

Muškarac je na sudu rekao da je kamenje namenjeno za izradu njegove lične narukvice.

Na kraju je priznao krivicu.

Kazna i konfiskacija

Sud mu je izrekao novčanu kaznu od oko 1.700 evra i naredio konfiskaciju svih 330 dijamanata u korist države.

Slučaj je izazvao veliku pažnju u ruskim medijima zbog načina na koji je pokušao da prenese skupoceno kamenje preko granice.