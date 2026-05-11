Prisustvo velikog broja američkih vojnih aviona na međunarodnom aerodromu Ben Gurion u Tel Avivu, odnosno "pretvaranje u američku vojnu bazu sa ograničenim civilnim letovima" otežava povratak redovnog komercijalnog avio-saobraćaja i povećava operativne troškove izraelskih avio-kompanija, izjavio je danas direktor Uprave civilnog vazduhoplovstva Izraela Šmuel Zakaj.

On je, kako prenosi Tajms of Izrael, upozorio ministarku saobraćaja Izraela Miri Regev da deo američkih vojnih aviona bude premešten na vojne baze kako bi se oslobodio prostor za civilne letove.

"Čini se da bezbednosni sektor ne razume u potpunosti razmere štete po civilno vazduhoplovstvo i uticaj ponude letova na cene i građane", naveo je Zakaj.

Prema njegovim navodima, na aerodromu se trenutno nalazi najmanje 14 američkih aviona za dopunu goriva, dok se dodatne letelice i transportni avioni nalaze u vojnoj bazi Ovda na jugu Izraela.

Nakon primirja između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i ponovnog otvaranja izraelskog vazdušnog prostora, izraelske avio-kompanije pokušavaju da normalizuju operacije, ali strane kompanije i dalje u velikoj meri izbegavaju povratak.

Većina evropskih prevoznika produžila je obustavu letova do maja, dok su američke kompanije odložile povratak čak do septembra, što dodatno smanjuje ponudu i povećava cene karata pred letnju sezonu.

Direktor aviokompanije "Izrair" Uri Sirkis izjavio je pred odborom za ekonomiju izraelskog parlamenta da kompanija zbog nedostatka parking mesta mora deo aviona da drži van zemlje, što značajno povećava troškove i otežava organizaciju letova.

"Umesto 17 aviona koje bi trebalo da imamo u Izraelu, trenutno možemo da držimo samo četiri preko noći na Ben Gurionu", rekao je Sirkis, navodeći da to direktno utiče na operativne kapacitete.

Slične probleme ima i "El Al", čiji predstavnici navode da su primorani da avione parkiraju u Grčkoj i na Kipru kako bi obezbedili kontinuitet letova.