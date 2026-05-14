Blokaderske perverzije:

Vezelinovic i ZLF poručili su plenumašima da je "podrška" koju su im obećali zapravo - nije podrška.

Samo smo se šalili - tako se jedino može razumeti poruka koja dolazi iz redova blokadera političara plenumašima, nakon što su im obećali podršku ukoliko izbori budu raspisani na leto.

Ali, odmah su podršku i povukli - jer nisu mislili zaista da ih podrže.

Ko će koga da prevari, i ko će koju stolicu da zauzme. To je cela politika koju umeju da vode.

A čim se vrate s holideja opet će protiv plenumaša, pa udri se među sobom do poslednjeg.

Naravno, da su svoje laži o nekakvoj podršci plenumašima pokušali da opravdaju napadima na Vučića.