Pevačica Višnja Petrović (36) otvoreno je priznala da je bila u vezi sa muškarcem za kog je znala da je oženjen.

Kako je istakla, bila joj je potrebna samo zabava koja se neočekivano otrgla kontroli.

- Bila sam u vezi sa oženjenim muškarcem. Znala sam da ima ženu, nisam ja budala. Ne pravim probleme, bila je to burna veza. Znala sam da je zauzet, ali to me više ne zanima. Htela sam zabavu, ali zabava se pretvorila u ljubav. Svi morališu, a ja volim sve da probam, sem droge, jer nisam poročna - iskreno je priznala Višnja tokom svog boravka u rijaliti programu Zadruga.

Na nastupima gasila reflektore zbog celulita

Podsetimo, Višnja je otvoreno govorila o borbi sa viškom kilograma, a kako je jednom prilikom priznala, ona je čak na nastupima gasila reflektore kako joj se ne bi video celulit na nogama. Međutim, uspela je da dovede liniju do savršenstva i ne krije sreću zbog toga.

- Moja tajna je uzak struk, pa tako nekad vizuelno izgledam tako kada sam deblja. Uvek kuburim sa nekih 5 kilograma kao i svaka žena, to je najteže da se skine. Jako sam kritična prema sebi. Kakve ja uvrede ispred ogledala izgovorim to samo znaju moji bliski saradnici - rekla je nedavno.

BONUS VIDEO: