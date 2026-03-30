U Srbiji će u ponedeljak, 30. marta, biti oblačno i hladno vreme, mestimično sa kišom, na planinama sa slabim snegom, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Padavine će biti češće u severnim, zapadnim i centralnim delovima Srbije.

Duvaće slab i umeren vetar, u Vojvodini, zapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura biće od 4 do 8 stepeni, a najviša od 7 do 13.

U Beogradu se očekuje oblačno i hladno vreme, povremeno sa kišom. Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar. Temperatura će biti bez većeg kolebanja - od 6 do 8 stepeni. Idućih sedam dana preovladavaće oblačno i prohladno vreme, sa čestim padavinama: kišom u nižim i snegom u planinskim predelima.

Biometeorološka prognoza

Srčanim bolesnicima kao i osobama sa respiratornim obolјenjima se i dalјe savetuje opreznost usled očekivanog uticaja biometeoroloških prilika. Neraspoloženje i smanjenje radne sposobnosti su moguće kod meteoropata. Oprez u saobraćaju je neophodan.