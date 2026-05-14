Potpuno rasulo na blokaderskoj sceni, konstatuje politički analitičar Uroš Piper.

Najnovije trvenje beležimo u Zeleno-levom frontu.

- Danas se oglasio Dobrica Veselinović, koji je rekao u intervjuu za nedeljnik Vreme da je za njega potpuno besmisleno pitanje i besmislena mu je ideja da se nekome da bezuslovna podrška. Kada ga je novinar pitao da li bi ta stranka dala bezuslovnu podršku studentsko-blokaderskom pokretu, on je rekao: "Zašto onda stranke uopšte postoje?" I u pravu je, u suštini – poručuje Piper.

Veselinović je u intrevjuu rekao da je odluka Zeleno-levog fronta da se podrži studentsko-blokaderska lista, te da je to kratkoročna odluka i važi samo ako izbori budu bili na leto.

- Međutim, Radomir Lazović, drugi glavni čovek u Zeleno-levom frontu, rekao je da je ta odluka zakucana munjom u kamen i da je ništa neće menjati. Mi sad imamo sukob u Zeleno-levom frontu između Dobrice i Radomira, a on će se verovatno okončati na unutarstranačkim izborima koji će biti u junu mesecu u Zeleno-levom frontu – predviđa Piper.

Stoga bi se, kaže Piper, trebalo zapitati i naći odgovor na ovu dilemu:



- To je samo jedna stranka sa 1 ili 2 odsto podrške. Mi imamo 10 do 15 takvih stranaka. I imamo blokaderski pokret sa 5-6 frakcija. Zamislite da oni vode državu. Zamislite da oni moraju da odlučuju o pitanjima o makroekonomskoj stabilnosti, o geostrateškim pitanjima, gde će i kako će Srbija, pa svih ostalih, pa i do svih ostalih pitanja u Srbiji. Potpuni haos bi nastao. Ne bi se znalo ko pije, ko plaća, i nikakva stabilnost i sigurnost ne bi postojala u državi. Zato se radujem izborima gde će svi takvi, i Dobrice i Radomiri, završiti na smetalištu političke istorije.