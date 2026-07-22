Otac Maje Marinković, Radomir Marinković Taki, sinoć je bio besan na žurci Elite, te istakao da i dalje ne podržava Majinu odluku da se izvini porodici Asmina Durdžića.

Iako su Maja i Asmin izgladili odnose sa najmilijima, Taki je ostao pri svom stavu, Asminovu porodicu je opisao u tri reči.

- Monstrumi, lažovi, foliranti - rekao je Taki za Pink.

"Moraju da porade na sebi"

Maja je na žurki sedela za stolom sa Asminovom porodicom, dok je Taki bio za drugim stolom. Mevlida i Mustafa Durždić su pred našim kamerama rekli da Maji i dalje nisu oprostili reči koje im je uputila.

- Ne znam šta da oprostim, neka Bog oprosti. To što je izgovorila, ja ne mogu da pređem preko toga. Lepo sam rekla i njoj i Asminu da moraju porade na sebi, da se leče od takvih reči jer to normalan čovek ne može da razume. Šta biste vi mislili o meni da ja njoj oprostim? Tu je bilo 10 meseci, ja nisam videla ništa lepo i dobro sem svađe, tuđe, psovanja i vređanja - rekla je, pa nastavila:

- Rekla sam da priča sa svojim tatom, da moraju da porade na sebi. Da upale telefone i vide šta su radili, pa onda da stanu pred nas.

BONUS VIDEO: