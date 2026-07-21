Pevačica i nekadašnja rijaliti učesnica, Milica Dugalić, pojavila se u Šimanovcima na žurki koja se večeras tamo održava povodom kraja Elite 9. Ona se više od godinu dana bori sa rakom dojke, a uprkos tome, ne gubi vedar duh po kom je oduvek prepoznatljiva.

Milica se sada pojavila u elegantnoj haljini ne skidajući osmeh sa lica i sve oduševila.





Ona je, podsetimo, nedavno govorila o svom zdravstvenom stanju.

- Odlično, kad kažem odlično to je prosto iluzorno, da neko ko ima kancer, neko ko se leči već godinu i po dana, ko je prošao hemoterapije i očekuje operaciju za mesec, dva... - objašnjava pevačica.

Za razliku od mnogih kojima gubitak kose tokom lečenja teško padne, Milica tome ne pridaje preveliki značaj. Za nju je ključna borba ona koja se odvija u glavi, a fizičke promene smatra prolaznim:

- Kosa raste i porašće. Glava neće da poraste, bitno je sačuvati zdravu glavu i zdrav duh, a kosa raste, ona može i drugi put da opadne jer kad se to nešto useli u tebe, svake godine si na kontroli jer uvek postoji verovatnoća da se vrati nešto. To je samo stres, mnogo čitam o tome i to je glavni razlog ove bolesti. Ta bolest je postala epidemija - rekla nam je tada.