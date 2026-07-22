Sastanak je održan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, a prisusustvovali su mu i ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević i zaštite životne sredine Sara Pavkov.

Predsednik Vučić se nakon sastanka oglasio putem svog Instagram naloga.

"Dobar i sadržajan razgovor sa delegacijom EBRD za Jugoistočnu Evropu. Posebno sam naglasio da me raduje odluka o formiranju regionalnog centra EBRD-a za Jugoistočnu Evropu u okviru kancelarije u Beogradu, što predstavlja još jednu potvrdu značaja Srbije kao pouzdanog partnera i važnog ekonomskog i investicionog središta regiona.

Razgovarali smo o strateškim razvojnim prioritetima naše zemlje u oblastima održive infrastrukture, energetike, zelene tranzicije, obnovljivih izvora energije i unapređenju energetske efikasnosti. Realizacija ovih projekata važna je za jačanje konkurentnosti privrede, kao i za podsticanje održivog ekonomskog rasta i poboljšanje kvaliteta života naših građana.

Sastanak je bio odlična prilika da razmotrimo nastavak uspešne saradnje i podizanje na nivo koji odgovara ubrzanom i snažnom razvoju Srbije i njenoj ulozi pokretača razvoja celog regiona", naveo je predsednik.

Evropska banka za obnovu i razvoj je krajem prošle godine saopštila da je od 2001. godine u Srbiji uložila 10 milijardi evra, kao i da želi da dodatno jača partnerstvo sa našom zemljom.

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