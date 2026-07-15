Rijaliti učesnica Maja Marinković ponovo je privukla veliku pažnju gledalaca nakon scene sa Asminom Durdžićem koja je završila kao jedna od najkomentarisanijih.

Naime, Maja je ranije tvrdila da je Asminu tokom intimnih odnosa gurala body mist u zadnjicu, a sada je pred kamerama napravila potez za koji mnogi smatraju da je aludirao upravo na njene ranije izjave. Dok su zajedno ležali, uzela je body mist (sprej za telo) i prislonila ga Asminu, nakon čega se on nasmejao i obratio kamerama.

– Vidite šta radi – rekao je kroz osmeh, dok je Maja nastavila da se smeje.

Snimak je ubrzo počeo da se deli na društvenim mrežama, gde su usledili brojni komentari gledalaca. Jedni smatraju da je reč o bezazlenoj šali i njihovom specifičnom smislu za humor, dok drugi ocenjuju da je ovakvo ponašanje bilo neprimereno za kamere.

Ova situacija ponovo je pokrenula raspravu među publikom.

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