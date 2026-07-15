Bivši učesnik rijalitija, Filip Car, nastavlja žestok medijski sukob sa Takijem Marinkovićem, ocem njegove bivše partnerke Maje Marinković. Nakon nedavne razmene teških uvreda, Car nije mogao da ostane imun na novu objavu oca Maje Marinković, pa je njegov najnoviji potez doslovno usijao društvene mreže.

Kada je Taki na svom Instagram profilu objavio video snimak iz jednog restorana, Filip Car je iskoristio priliku da ostavi komentar koji je izazvao lavinu reakcija i lajkova iz minuta u minut. "To je posle buvljaka?! Da malo odmori dok mu jufku razvlače u Šimanovcima", poručio je Car ispod objave. Taki se ovim povodom još uvek nije oglasio, niti je odgovorio na prozivke bivšeg nesuđenog zeta.

Sukob traje danima

Podsetimo, ovaj sukob traje već danima. Taki je nedavno žestoko udario na Cara, nazivajući ga "crikveničkim klošarom" i "nilskim konjem", te ga je optužio da tuče svoje roditelje, kao i da je bio nasilan prema bivšoj verenici Aleksandri Nikolić kojoj je navodno pokušao da slomi zube.

Filip mu tada nije ostao dužan, pa je Takija nazvao "veprom sa buvljaka" koji prodaje falsifikovane stvari i istakao da mu Maja služi isključivo kao izvor prihoda.

Car je takođe izneo šokantne tvrdnje o porodičnim odnosima Marinkovića, istakavši da je upravo on svojevremeno morao da brani Maju od Takijevog verbalnog i fizičkog nasilja kada joj je upadao u stan. Car mu je na kraju zapretio da će ga "rasklopiti kao pušku" i poslati mu inspekciju na buvljak na kojem navodno radi.

Inače, Filip Car nedavno je izjavio da je branio Maju od njegovog nasilja.

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