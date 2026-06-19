Aneli Ahmić je u naletu besa poželela da napusti Elitu, te je tako zbog njenog stanja rastrojstva moralo da reaguje i obezbeđenje. Ona je doživela nervni slom, pa se zaletela u staklo.

Naime, Aneli Ahmić je iznenada istrčala iz Elite i počela da razbija staklo, a takmičari i obezbeđenje su pokušali da je spreče da se povredi. Ona je sve vreme jecala u suzama.

- Ne mogu više da podnesem, hoću kući. Maknite se svi od mene, tu je obezbeđenje, govorila je u suzama Aneli Ahmić.

Postavila Asminu uslov

Podsetimo, nedavno je Aneli Ahmić javno govorila o odnosu sa bivšim partnerom Asminom Durdžićem i konačno otkrila pod kojim uslovima će mu dozvoliti da viđa njihovu ćerku Noru.

- Sve Nora pamti zna, ponaša se kao odrasla devojka. Poslednji put je rekla da ne želi da ga vidi. Ona je čekala da je tata pozove i ja sam je pripremila, ali nije on pozvao, - razočarano je otkrila Aneli.

Ona je potom postavila rigorozan ultimatum Asminu, istakavši da susret može proći bez problema, ali bez prisustva trećih lica, a ponajmanje njegove aktuelne partnerke Maje.

- Ja sam za to uvek, ali dok ne vidim svojim očima onda ne verujem. Daću mu dete, ali ja moram biti tu. Samo on i ja, ni Maja, ni moj dečko kao ni Grofica. Ja sam majka tom detetu i ona mora da zna da sam tu - bila je izričita Aneli.

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