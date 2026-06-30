U jeku turbulentnih dešavanja i zapleta u rijaliti programu Elita 9, porodica učesnika Asmin Durdžić ponovo je u centru pažnje javnosti i medija.

Ovoga puta pažnju je privukla njegova sestra, Minka Durdžić, koja je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama.

Na svom zvaničnom Instagram profilu objavila je poruku napisanu na nemačkom jeziku, koja govori o odnosima između muškarca i žene, odanosti i finansijskoj nezavisnosti.

Kontroverzna objava sestre Asmina Durdžića zapalila društvene mreže

Njena objava izazvala je niz komentara i spekulacija o tome kome je zapravo upućena.

-Daj muškarcu novac i on će osnovati drugu porodicu. Daj ženi novac i ona se nikada neće udati - stajalo je u poruci koju je objavila.

Ova objava dodatno je podgrejala interesovanje javnosti, koja pokušava da otkrije njen kontekst i moguće povode.

Otkrila šta misli o Staniji Dobrojević

Minka se nedavno oglasila i prokomentarisala aktuelnu učesnicu Staniju Dobrojević, bivšu verenicu svog brata, Asmina.

Njih dvoje trenutno su na ratnoj nozi u rijalitiju, gde gotovo svakodnevno ulaze u žestoke sukobe, razmenjuju ozbiljne optužbe i teške uvrede.

- Meni je Stanija draga kao osoba. U ono što se dešava između nje i njega ne ulazim. Jedino što znam jeste da je on iskreno voli - istakla je za Red TV.