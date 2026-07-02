Željko Mitrović odlučio je da konačno stane na put neviđenom bezobrazluku, bahatosti i svima onima koji su u rijalitiju Elita, živeći u nekom svom svetu, umislili da su bitniji i veći od samog programa.

Zbog niza uvreda na regionalnoj i nacionalnoj osnovi, kao i sve češćih i brutalnijih fizičkih sukoba, koji prelaze svaku moguću meru, direktor ružičaste televizije navodno je u Šimanovce ušao sa inspektorima.

-Uđu tamo kao anonimusi u reality, dobiju minut kadra, postanu malo poznati u narodu i odmah sutradan misle da su bogom dani - navodi se u jutjub videu pod nazivom "Željko Mitrović ušao u Elitu 9 sa policijom i inspektorima, a evo i zašto!"

-Rijaliti učesnici pomisle da imaju posebne privilegije, da su nedodirljivi, da mogu da rade šta god požele po imanju i da za njih pravila jednostavno više ne važe - nastavlja narator ovog videa.

-Zamislite samo tu jutrošnju scenu na imanju. Pravi, uniformisani inspektori, stvarni ljudi iz zakona, maricom su ušli na zatvoreno imanje u Šimanovcima. Ušli su tamo i hitno su izveli učesnika Uroša Stanića, koji je policiji dao detaljnu izjavu, i to direktno protiv Stanije Dobrojević - ističe se.

-Svi se sećamo šta je prethodilo ovome. Stanija je napravila haos epskih razmera. Bukvalno je skakala i urlala dok je nesrećni Stanić, potpuno nemoćan, ležao na hladnom podu. U svom neobjašnjivom napadu besa, rijaliti zvezda je nastavila da gazi i "igra fudbal", kako su to neki prokomentarisali, i apsolutno nije imala nameru da stane ni kada je bio na zemlji. Možete samo da zamislite kako je ona tamo na saslušanju kukala, plakala i pravdala se inspektorima, tvrdeći iz petnih žila kako ona jadna apsolutno nije kriva ni za šta, već da je za svu tu njenu agresiju zapravo i jedino kriv onaj koji provocira, a to je Uroš. Pravno gledano, nije on kriv, jer svaki učesnik u realityju ima potpuno i legitimno pravo da verbalno provocira, jer ovo je u suštini jedna surova psihološka igra živaca - tvrdi narator jutjub kanala "Dr Elita".

-Stanija Dobrojević je pred tim istim inspektorima i pred čelnicima produkcije toliko iskukala i toliko se ponizila da je, kako bi se spasila mnogo gore sudbine iz zatvora, pristala da bukvalno preda i da ceo svoj dosadašnji mukotrpno zarađeni honorar.

Podsetimo se, ona je prvenstveno zbog tog ogromnog honorara i ušla ponovo u ovu Elitu 9.

-Dala je sve pare produkciji, a sve to samo kako bi je oni sada medijski oprali od onog strašnog haosa i agresije koju je javno imala sa Urošem Stanićem - zaključuje jutjuber.

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