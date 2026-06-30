Učesnica rijaliti programa Elita 9, Stanija Dobrojević, iznenada je napustila Belu kuću, što je izazvalo pravu buru među takmičarima i brojne komentare u kući.

Njen neočekivani odlazak odmah je postao glavna tema razgovora i spekulacija, dok su pojedine učesnice iznele sopstvene pretpostavke o razlozima napuštanja rijalitija.

Iznenadni odlazak Stanije Dobrojević iz rijalitija

U Beloj kući su se mogle čuti različite teorije, a najviše pažnje privukle su izjave Anite Stanojlović i Mine.

- Ova ide šest puta na "bockanje" - ubacila se Anita, aludirajući na razlog njenog izlaska.

- Ne znamo da li ide na "bockanje" - kratko je prokomentarisala Mina.

Anita i Mina komentarisale nestanak Stanije iz Bele kuće

Međutim, Stanojlovićeva je ostala pri svom stavu, uverenja da zna pravi razlog.

- Sto posto, gde može ona drugo da ide, logično - dodala je potom.

- Pa, videćemo - uzvratila joj je Mina.

Za sada nije poznato kada će se Stanija vratiti na imanje u Šimanovcima, niti da li će se uopšte ponovo uključiti u rijaliti program.

Uticaj skandala sa Majom Marinković

Podsetimo, nakon što je pokušala da se opravda za svoje ranije izjave o Maji Marinković, starleta je dodatno podigla tenzije u javnosti i među gledaocima.

U programu uživo, tokom razgovora sa voditeljem Darkom Tanasijevićem, izgovorila je rečenicu koja je izazvala brojne reakcije:

- To je Maja Marinković, Romkinja iz Belog Potoka, bez da ikoga uvredim. Nema tu uvrede na nacionalnoj osnovi, kako se navodi. Taki je Rom, ona je Romkinja i treba da bude ponosna na svoje poreklo - šokirala je ona.

Diskvalifikacija Stanije Dobrojević

Nakon te izjave, društvene mreže su se usijale, a javnost je burno reagovala, dok su pojedini gledaoci čak zatražili i njenu diskvalifikaciju iz Elite 9.

Mnogi smatraju da javno iznošenje navoda o nečijoj nacionalnoj pripadnosti u televizijskom programu predstavlja osetljivu temu, naročito u situacijama kada se osoba o kojoj je reč nije sama tako izjasnila.