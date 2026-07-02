Kako je ispričala, upravo tog dana odlučila je da uđe u more, iako tokom ostatka putovanja nije plivala.

To je bio jedini dan tokom celog putovanja kada smo ušle u more - rekla je Devita.

Iznenada je osetila snažan bol

Dok je plivala u otvorenom okeanu, Kvin je odjednom osetila jak i iznenadan bol.

U prvi mah nije mogla da shvati šta se dogodilo, pa je pomislila da se samo ogrebala o nešto što je plutalo u vodi. Pogledala je oko sebe pokušavajući da pronađe uzrok, ali nije primetila ništa neobično.

Kasnije je posumnjala da ju je opekla portugalska krstarica, morski organizam poznat po izuzetno bolnim ubodima koji mogu izazvati ozbiljne reakcije.

"Počela sam da vrištim"

Kako se bol pojačavao, situacija je postala sve dramatičnija.

Kvin priznaje da ju je obuzeo veliki strah, zbog čega je izgubila prisebnost i počela da doziva pomoć.

Počela sam da vrištim i zovem upomoć - prisetila se.

Dodaje da su to bili trenuci ispunjeni panikom i neizvesnošću, jer nije znala šta ju je povredilo niti koliko situacija može biti opasna.

Opasnosti otvorenog okeana

Govoreći o svom iskustvu, Devita je upozorila da plivanje u otvorenom okeanu nosi brojne rizike.

Kao najveće opasnosti izdvojila je snažne morske struje, nepredvidive uslove na vodi i činjenicu da je pomoć često veoma udaljena, što može dodatno zakomplikovati svaku hitnu situaciju.

Iako nisu poznati svi detalji ovog incidenta, mlada preduzetnica kaže da je događaj ostavio snažan utisak na nju i podsetio je koliko boravak u otvorenom moru može biti nepredvidiv.

Njena priča ujedno je upozorenje svima koji planiraju kupanje u otvorenom okeanu da budu oprezni, poštuju bezbednosne preporuke i vode računa o mogućim opasnostima koje nisu uvek vidljive na prvi pogled.