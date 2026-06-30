Učesnica "Elite" Stanija Dobrojević u više navrata je izrekla je brojne optužbe na račun Takija Marinkovića, tokom rasprava sa njegovom ćerkom Majom, zbog čega je on rešio da protiv nje podnese tužbe.

Neke od njenih izjava mnogi su protumačili kao vrlo jasnu insinuaciju da Taki podvodi svoju ćerku Maju.

Takođe, govorila je i o njegovim navodnim odnosima sa maloletnicama, najavila da će se pozabaviti njegovim aktivnostima napolju, koje bi trebalo da budu predmet interesovanja nadležnih institucija, a takođe govorila je o njegovom poreklu i mnogo čemu...

Tim povodom oglasio se i Marinković, koji ništa od njenih navoda nije želeo da komentariše.

- Već tri meseca se ne oglašavam, neću ni sada. Konsultovao sam se sa advokatima, ne mogu niti želim išta da pričam, da komentarišem i dajem izjave. Sve sam prepustio advokatima, u sve su upućeni, oni rade u moje ime i podnose tužbe. Sve što budem imao rešavaću pravnim putem - rekao je Taki za Pink.

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