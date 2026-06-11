Tokom nedelje od 15. do 21. juna 2026. godine, svaki horoskopski znak ima svoj poseban dan za privlačenje sreće.

Promene koje dolaze možda neće biti lake, ali upravo one otvaraju vrata novim prilikama, uspehu i ostvarenju želja. Astrologija poručuje da je vreme da prihvatite ono što dolazi i verujete da vas život vodi u pravom smeru.

Ovan

Najsrećniji dan: sreda, 17. jun

Prepustite se mašti i velikim snovima. Energija ovog dana podstiče vas da zamislite život kakav zaista želite. Ne ograničavajte se onim što deluje moguće – upravo sada imate moć da svoje ideje pretvorite u stvarnost. Pred vama je period kreativnosti, radosti i snažne manifestacije želja.

Bik

Najsrećniji dan: petak, 19. jun

Otvorite se za podršku drugih. Ulazite u novu životnu fazu koja će promeniti način na koji doživljavate sigurnost i stabilnost. Više ne morate sve da radite sami. Ljudi kojima je stalo do vas, kao i sam univerzum, spremni su da vam pomognu.

Blizanci

Najsrećniji dan: ponedeljak, 15. jun

Promenite način razmišljanja i promenićete život. Ovaj dan donosi važne uvide o tome ko ste i kojim putem treba da krenete. Budite spremni da promenite mišljenje i prihvatite nove ideje. Fleksibilnost će vam pomoći da se prilagodite životu koji vam je namenjen.

Rak

Najsrećniji dan: nedelja, 21. jun

Srećan rođendan! Počinje vaše godišnje doba i vreme velikih novih početaka. Iza vas je period intenzivnog emotivnog rasta i isceljenja. Sada je trenutak da sve što ste naučili primenite u praksi i počnete da živite život kakav ste oduvek želeli.

Lav

Najsrećniji dan: sreda, 17. jun

Verujte u svoju sposobnost da ostvarite snove. Iako su promene kroz koje prolazite možda bile bolne, sada dolazi trenutak kada treba da gledate unapred. Prihvatite i završetke i nove početke. Ne dozvolite da vas prošlost spreči da krenete ka onome što vas čeka.

Devica

Najsrećniji dan: ponedeljak, 15. jun

Ostavite logiku po strani i poslušajte inspiraciju. Neočekivane ideje mogu vam doneti sreću i napredak u karijeri. Budite otvoreni za prilike koje se pojavljuju i ne insistirajte na tome da sve ide po unapred zacrtanom planu.

Vaga

Najsrećniji dan: nedelja, 21. jun

Dozvolite sebi da primite sreću koju zaslužujete. Pred vama je period profesionalnog rasta i novih prilika za zaradu. Važno je da verujete svojim prvim instinktima i ne gubite vreme na preterano analiziranje. Vreme je za odlučne korake.

Škorpija

Najsrećniji dan: sreda, 17. jun

Spremni ste za veliku životnu promenu. Prilika koja vam dolazi mogla bi da zahteva selidbu ili značajne promene u privatnom životu. Ne plašite se da kažete „da“. Ovo je šansa za koju ste dugo radili i koju ste zaslužili.

Strelac

Najsrećniji dan: petak, 19. jun

Vredite upravo takvi kakvi jeste. Počinje važan period isceljenja koji će vam pomoći da ojačate samopouzdanje i privučete više sreće. Kada zaista poverujete u svoju vrednost, lakše ćete prihvatati prilike koje vam život donosi.

Jarac

Najsrećniji dan: petak, 19. jun

Zaslužujete ljubav. Pred vama je dug period emotivnog isceljenja koji će vam pomoći da otvorite srce za radost, romantiku i bliskost. Kada počnete da verujete da ste vredni ljubavi, lakše ćete je i primiti.

Vodolija

Najsrećniji dan: nedelja, 21. jun

Uradićete ono što je najbolje za vas. Vreme je da usporite i više pažnje posvetite sebi. Potrebno vam je više odmora, bolja ravnoteža između posla i privatnog života i prostor da obnovite energiju. Tek tada ćete moći da pružite svoj maksimum.

Ribe

Najsrećniji dan: nedelja, 21. jun

Počinje vaš period ljubavi. Narednih mesec dana donosi više radosti, ispunjenja i zadovoljstva. Posvetite vreme stvarima koje vas usrećuju i ljudima koje volite. Kada sledite svoje srce, privlačite sreću, obilje i nove prilike, piše Your tango.