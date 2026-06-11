Završen 19. ciklus akcije „Đaci vas mole, usporite pored škole“

Devetnaesta generacija osnovaca naučila je da se bezbedno kreće na putu od kuće do škole i na poklon dobila svetloodbojne prsluke.

U Centru za kulturu i turizam Mladenovac komunalno preduzeće „Parking servis“ organizovalo je edukativno predavanje za 320 đaka prvaka ove beogradske opštine. Oni su od „Parking servisa“, osim znanja i prsluka, za tačne odgovore dobili i sportske rančeve, bojanke i bojice. Predavanju su prisustvovali i direktori i predstavnici sedam mladenovačkih osnovnih škola, kojima je izvršni direktor „Parking servisa“ Miloš M. Petrović na poklon uručio komplete fudbalskih, košarkaških i odbojkaških lopti.

Program završne svečanosti 19. ciklusa akcije „Đaci vas mole, usporite pored škole“ ulepšali su i hor Osnovne škole „Sveti Sava“ iz Mladenovca i hor „Čarolija“ sa Leontinom Vukomanović, kao i dvojica motorista Saobraćajne policije.

Iz godine u godinu svedoci smo da đaci prvaci već imaju solidno predznanje o saobraćaju, za koje su zaslužni kako roditelji, tako i njihove učiteljice. Kroz igru i druženje sa edukatorom „Parking servisa“ i saobraćajnim policajcem oni to svoje znanje učvršćuju, ali i proširuju. Čemu služi semafor, koja ruka je leva, a koja desna, kako se pravilno prelazi ulica, čemu služi svetloodbojni prsluk? Na današnjem predavanju je bilo puno pitanja, ali i puno tačnih odgovora!

Tradicionalna akcija „Parking servisa“ „Đaci vas mole, usporite pored škole“ u narednoj školskoj godini slavi jubilej – 20 godina. U okviru edukacije, do sada je izvedeno blizu 2.850 predstava, zahvaljujući kojima je više od 285.000 đaka prvaka naučilo kako da se pravilno i bezbedno ponaša na putu od kuće do škole.

„Parking servis“ je društveno-odgovorno preduzeće, koje u ovoj godini obeležava još jedan jubilej - 55 godina od osnivanja.