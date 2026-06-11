Dok mnogi poljoprivrednici gaje krompir, papriku ili paradajz za svakodnevnu prodaju, jedna žena iz malog sela Omanjska kod Usore odlučila je da krene potpuno drugačijim putem. Na njenom imanju danas raste Aji Charapita, retka peruanska divlja papričica koja na svetskom tržištu važi za jednu od najskupljih na svetu.

Prema podacima sa stranih tržišta, kilogram sušene Aji Charapite može da dostigne cenu i do 20.000 dolara. Ova sitna papričica najčešće se koristi u vrhunskim restoranima kao ekskluzivan začin i dekorativni dodatak jelima.

Poljoprivrednica Vesna Bošnjak kaže da takve cene postoje na svetskom tržištu, ali da do domaćih proizvođača taj profit uglavnom ne stiže.

„Kada bih mogla da je prodam po toj ceni, ne bih gajila ni maline ni borovnice“, kaže kroz osmeh.

Međutim, Aji Charapita nije jedina zanimljivost na njenom imanju. U plastenicima i bašti uzgaja desetine retkih biljnih vrsta, začinskog bilja i neobičnih sorti povrća koje se retko mogu videti na ovim prostorima.

Na njenom gazdinstvu rastu marokanska nana, razne egzotične sorte paradajza, „bakina tajna“, „volovsko srce“, kao i mnoge druge biljke koje privlače pažnju ljubitelja baštovanstva.

„Imam više od 230 sorti paradajza i između 70 i 80 sorti paprika. Odavno sam prestala da ih brojim. Volim da eksperimentišem i da uzgajam ono što se retko viđa“, kaže Vesna.

Iako interesovanje za njene proizvode postoji, proizvodnju ne planira da širi. Razlog je nedostatak radne snage, problem sa kojim se suočavaju mnoga sela u regionu nakon odlaska mladih u inostranstvo.

Deo proizvoda prodaje na kućnom pragu, na poljoprivrednim sajmovima i preko društvenih mreža, dok ostatak prerađuje za sopstvene potrebe.

Ona ističe da mali proizvođači i dalje nemaju dovoljno podrške, posebno nakon vremenskih nepogoda koje poslednjih godina sve češće pogađaju poljoprivredu.

Ipak, uprkos svim izazovima, Vesna ne odustaje od svoje ljubavi prema retkim biljkama. Zahvaljujući tome, u jednom malom selu danas raste papričica koja vredi gotovo kao zlato.